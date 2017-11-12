محترف شباب الأهلي دبي يتهم جماهير الوصل الإماراتي بالعنصرية

اتهم السنغالي ماكيتي ديوب، لاعب نادي شباب الأهلي دبي، جماهير فريق الوصل الإماراتي بالعنصرية، بعدما زعم أنهم نعتوه بـ”القرد”، خلال مواجهة الفريقين، مساء أمس السبت، على استاد الوصل في زعبيل، في ختام مباريات الجولة الثالثة من للمجموعة الثانية بكأس الخليج العربي.

وحرم ديوب، نادي الوصل من التأهل مبكراً إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي، بعد تسجيله هدفاً في الوقت القاتل، لتنتهي المباراة التي جمعتهما، أمس، بالتعادل بهدفين لكل منهما، إذ رفع “الإمبراطور” رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، بينما وصل رصيد “شباب الأهلي” إلى ثلاث نقاط من ثلاثة لقاءات.

وقال ديوب في رسالة وجهها لجمهور الوصل عبر حسابه على “إنستغرام”: “جمهور الوصل دائمًا ما ينعتني بالقرد في مُدرّجاته، رغم أنني أسجل دائمًا على ملعبهم؛ لو أنني مكانكم لأغلقت فمي استحياءً”.

وأضاف: “لو كنت مكانكم لأغلقت فمي وشاهدت المباراة أفضل من التهكم على خلق الله”.

هدف ديوب || مباراة #شباب_الأهلي 2 و الوصل 2 – كأس الخليج العربي pic.twitter.com/rzGkLLN1UO — نادي شباب الأهلي دبي (@alahlicclub) November 11, 2017

ورغم التعادل اقترب نادي الوصل من التأهل إلى ربع النهائي، إذ تتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى، وبات الفهود بحاجة إلى الحصول على نقطة واحدة من آخر مباراتين؛ لضمان التأهل إلى دور الثمانية.