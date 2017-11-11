تعادل الوصل وشباب الأهلي دبي 2/2 في كأس الخليج العربي الإماراتي

تقاسم فريقا الوصل وشباب الأهلي دبي النقاط بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي استضافه استاد زعبيل مساء اليوم، لحساب الجولة الثالثة في كأس الخليج العربي.

ورفع الوصل رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الثانية، مع تقدم شباب الأهلي للمركز الرابع بثلاث نقاط.

أنهى الوصل الحصة الأولى متقدمًا بهدف لكايو من ركلة جزاء في الدقيقة 45، وحقق البديل شانج مون التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 69، وأعاد عبد الله صالح الوصل للمقدمة مجددًا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75، وقد خطف ديوب هدف التعادل في الدقيقة 89.