مباراة الوصل وشباب الأهلي دبي.. كيف يدور صراع أورابارينا وكوزمين؟

يتابع عشاق الكرة الإماراتية المواجهة التي تجمع بين فريقي الوصل وضيفه شباب الأهلي دبي على ملعب نادي الشارقة في الجولة الثالثة في المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي.

ويحتل الوصل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل شباب الأهلي دبي المركز الرابع برصيد نقطتين بعد مرور جولتين.

ويبدو هذا اللقاء حاسمًا في صراع التأهل، خاصة أن الفوز ربما يحسم حصول الوصل على بطاقة الصعود إلى دور الأربعة بعد أن حصد الفوز في أول لقاءين، بينما يأمل شباب الأهلي دبي تحقيق الفوز الأول وقلب موازين المجموعة.

ويبدو أن هناك صراعًا تكتيكيًا مثيرًا بين الروماني أورلايو كوزمين المدير الفني لشباب الأهلي دبي، والأرجنتيني رودولفو أورابارينا المدير الفني للوصل.. وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح الصراع بين المدربين في موقعة الوصل وشباب الأهلي دبي:



.رحيل كوزمين

تبدو الأجواء مشتعلة قبل اللقاء بعد التصريحات التي أدلى بها الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي خلال الساعات الماضية وتلميحاته إلى أنه كان ينوي الرحيل في الصيف ولكن تمسك اللاعبين به أدى لبقائه.

وذكرت تقارير صحفية رومانية أن كوزمين سيرحل عن شباب الأهلي دبي بحد أقصى نهاية الموسم الحالي وهو الأمر الذي كان حديث جماهير الفريق خلال الساعات الماضية.

وترددت أنباء وتلميحات إلى أن مهدي علي المدير الفني السابق لمنتخب الإمارات سيكون بديلًا لكوزمين في الفترة المقبلة.

طموح أروابارينا.

يملك المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني للوصل الطموح الكبير، وهو ما انتقل إلى لاعبي فريقه الباحثين عن حصد البطولات للفريق.

ولم يفز الوصل بأي لقب منذ فوزه بلقب الدوري موسم 2006/2007 وكأس الرئيس العام ،2007 كما أن آخر بطولة حصدها الوصل العام 2010 بفوزه بلقب دوري أبطال الخليج.

وتولّى أروابارينا مسؤولية قيادة الوصل في الموسم وأصبح الفريق يقدم كرة أفضل تعتمد على الأداء البدني، والإيقاع السريع، والقوة الدفاعية مع قدرات هجومية واضحة.

غيابات مؤثرة.

:يعاني فريق شباب الأهلي دبي من غيابات مؤثرة، خاصة أن الفريق انضم من صفوفه 5 لاعبين دوليين لمنتخب الإمارات، وهم ماجد ناصر، وعبدالعزيز صنقور، ووليد عباس، وخميس إسماعيل، وحبيب الفردان، إلى جانب إصابة الثنائي ماجد حسن، وإسماعيل الحمادي مع انضمام السنغالي موسى سو لمنتخب بلاده.

وتبدو صفوف الوصل أكثر جاهزية في ظل انضمام علي سالمين فقط للمنتخب الإماراتي.

.أسلحة مهمة

يعتمد الوصل على أسلحة مهمة ومميزة في لقاء شباب الأهلي دبي، وعلى رأس ذلك الثنائي البرازيلي فابيو ليما، وكايو الذي يستعد لخوض مباراته رقم 100 مع الفريق.

ويعوّل شباب الأهلي دبي على خدمات مهاجمه السنغالي ماخيتي ديوب اللاعب الأبرز في تشكيلته في ظل هذه الغيابات التي تضرب صفوفه في اللقاء.

ويرى عصام سالم، الصحفي المصري المتخصص في الكرة الإماراتية لشبكة “إرم نيوز” أن المباراة رغم كل هذه التفاصيل تبدو صعبة لأن كوزمين مدرب قدير، ورغم الغيابات قادر على إحراج الوصل.

وأضاف:”الوصل فريق يقدم كرة رائعة هذا الموسم ويلعب بشكل متميز في الدوري، والمدرب أروابارينا المدير الفني نجح في تطوير أداء الفريق”.