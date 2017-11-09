تقارير رومانية: كوزمين يرحل عن شباب الأهلي دبي نهاية الموسم

قالت تقارير صحافية رومانية إن أولاريو كوزمين، المدير الفني لنادي شباب الأهلي دبي، سيرحل عن ناديه في نهاية الموسم الحالي.

وأرجعت الصحف الرومانية رغبة كوزمين للعلاقة غير الجيدة بين المدرب والإدارة من ناحية، وبين المدرب ومجموعة من اللاعبين من ناحية أخرى، بعد قرار دمج أندية الشباب والأهلي دبي.

وبحسب التقارير، كشف كوزمين عن أنه تلقى عروضًا للرحيل الصيف الماضي، لكن بناته لم يوافقن وطلبن منه البقاء في دبي، بالإمارات.

كوزمين يتلقى راتبًا سنويًا من الفريق الإماراتي يبلغ نحو 5.5 مليون يورو، حيث يعد واحدً من أكثر عشرة مدربين يتلقون أجرًا في العالم.

وكانت أنباء قد تحدثت عن أن مدرب الأهلي السابق كريستيان غروس ،قد يخلف المدرب في تدريب شباب الأهلي دبي.