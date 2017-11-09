شاهد.. أول مباراة نسائية في تاريخ السعودية تثير جدلاً واسعًا (فيديوغرافيك)

انقسمت الآراء حول إقامة أول مباراة نسائية في تاريخ الرياضة السعودية بعدما أثار الإعلان عن إقامة بطولة لكرة السلة بين السيدات في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السبت المقبل، ردود فعل متباينة بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

= تقام المباراة ضمن احتفالية اليوم الرياضي التثقيفي النسائي عن سرطان الثدي، وهي أول بطولة نسائية لكرة السلة في المملكة تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة

= يشارك في البطولة 6 أندية رياضية نسائية، ويقتصر حضورها على النساء فقط وتبلغ أسعار تذاكر الحضور 100 ريال للواحدة

= علّق الكاتب فاضل العماني عبر “تويتر”: “الإعلان عن أول مباراة نسائية سعودية في ملعب الجوهرة.. بتاريخ 11-11 حتى بالرياضة بينافسونا الشابات!!”