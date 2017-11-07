زاكيروني يستدعي 4 عناصر لمعسكر منتخب الإمارات

استدعى الجهاز الفني لمنتخب الإمارات، بقيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، ثنائي النصر، خليفة مبارك غانم وجاسم يعقوب، ولاعب الشارقة يوسف سعيد، ولاعب الوحدة أحمد راشد، لقائمة الأبيض.

ودشن منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، أمس، معسكره الداخلي المقام في مدينة العين؛ استعدادًا للمواجهتين الوديتين، أمام منتخبي: هاييتي وأوزبكستان، يومي: العاشر والرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، في مستهل برنامجه الإعدادي المبكر للاستحقاقات المقبلة، أهمها نهائيات كأس آسيا، التي ستقام في الإمارات مطلع عام 2019.

وأدى الأبيض، أولى حصصه التدريبية، على الملعب الفرعي رقم ( 1 ) لاستاد خليفة، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، وجهازه المساعد المكون من: سليم عبدالرحمن أغريستي ستيفانو ( مساعدين )، جيدو ماروينزو مدرب حراس المرمى، وألباريا إيجينيو مدرب اللياقة البدنية، والمترجم أبوزيد شكري.

وضمت قائمة منتخب الإمارات، 24 لاعبًا هم : ماجد ناصر ، عبدالعزيز صنقور ، وليد عباس ، خميس إسماعيل ، حبيب الفردان ، محمد مرزوق ( شباب الأهلي دبي ) خالد عيسى ، مهند سالم العنزي، إسماعيل أحمد ، عامر عبدالرحمن، محمد أحمد، أحمد برمان، عمر عبدالرحمن ( العين ) علي خصيف، فارس جمعة، محمد فوزي، خلفان مبارك، محمد جمال، أحمد العطاس ( الجزيرة ) محمد العكبري ( الوحدة ) طارق أحمد، محمود خميس ( النصر ) علي سالمين ( الوصل ) سهيل النوبي ( بني ياس ).

وحرص الجهاز الإداري والفني، على عقد اجتماع مع اللاعبين، وإطلاعهم على برنامج المعسكر، الذي سيستمر حتى يوم 14 نوفمبر ، حيث أكد مشرف المنتخب، عبدالله صالح، على أهمية هذه المرحلة، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه اللاعبون، في مباريات دوري الخليج العربي، وحرصهم والتزامهم بالحضور والتواجد، بالوقت المحدد.

وحرص ألبيرتو زاكيروني على الجلوس مع اللاعبين المصابين، وهم: إسماعيل مطر، وأحمد خليل، وماجد حسن، وسالم صالح، وأحمد شامبيه، وإسماعيل الحمادي، حيث اطمأن على برنامجهم العلاجي والتأهيلي، وذلك بحضور طبيب المنتخب، الدكتور ماسيمو مانارا.

على خط آخر، قرر الجهاز الفني، إعفاء الثنائي: علي مبخوت مهاجم نادي الجزيرة، ومحمد عبدالرحمن لاعب وسط نادي العين، من المعسكر؛ بداعي الإصابة، والعودة لأنديتهم؛ لاستكمال البرنامج العلاجي .