الفيفا يُشيد باستعدادات الإمارات لاستضافة كأس العالم للأندية

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) باستعدادات الإمارات لاستضافة كأس العالم للأندية والتي تُقام في مدينتي أبوظبي، والعين بين 6 و16 ديسمبر المقبل.

وتفقد وفد البطولات في الفيفا تحضيرات اللجنة المنظمة المحلية للبطولة، واستعدادات ملعب مدينة زايد الرياضية واستاد هزاع بن زايد لاستضافة مباريات البطولة.

وقال جيمي يارزا، مدير البطولات في الفيفا إن الإمارات تمتلك مرافق رياضية رائعة وبمواصفات عالمية، مؤكدًا ارتياح الفيفا الكبير للأعمال والترتيبات التي تقوم بها اللجنة المنظمة المحلية حاليًا من ناحية التحضيرات والخطط الموضوعة والآليات المستخدمة.

من جانبه قال عارف حمد العواني، مدير البطولة في اللجنة المنظمة المحلية:”أكدت الجولة التفقدية للفيفا اكتمال كافة تحضيرات اللجنة المنظمة المحلية وتميز استعدادات ملعبي البطولة ومرافق تدريب الفرق المشاركة”.

وأضاف أن الأعمال التطويرية في ملعب مدينة زايد الرياضية، واستاد هزاع بن زايد جعلت منهما أحد أبرز ملاعب كرة القدم في الدولة والمنطقة، وأن الإمارات تتطلع لاستقبال نجوم “الساحرة المستديرة” وعشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم خلال الشهر المقبل.

وأشار العواني إلى أن الشراكة مع الفيفا في استضافة البطولات ونجاح دولة الإمارات في احتضان كأس العالم للشباب 2003 ونسختي كأس العالم للأندية في عامي 2009 و2010 وكأس العالم للناشئين 2013 أكسب اللجنة المنظمة المحلية خبرات تنظيمية كبيرة ودراية شاملة بالتعامل مع البطولات الكروية العالمية.

وتبدأ بطولة كأس العالم للأندية يوم 6 ديسمبر بمشاركة 7 فرق، هي: الجزيرة بطل الدوري الإماراتي، وريال مدريد بطل أوروبا، وأوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا، وباتشوكا المكسيكي، بطل الكونكاكاف، على أن ينضم بطلا آسيا وأفريقيا اللذان سيتحدّدان عقب نهائية مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المؤكد انضمام فريق عربي ثانٍ غير الجزيرة، بعد تأهل الأهلي المصري والوداد المغربي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، في حين يلعب الهلال السعودي نهائي أبطال آسيا أمام أوروبا ريد الياباني.