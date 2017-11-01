نفاد 75% من تذاكر كأس العالم للأندية بالإمارات

كشفت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية لكرة القدم، والتي تستضيفها أبوظبي من السادس إلى الـ16 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، عن بيع 75% من إجمالي عدد تذاكر البطولة، و90% من تذاكر مباراتي قبل النهائي والنهائي.

وجاء ذلك خلال لقاء أحمد القبيسي، مدير إدارة التسويق والاتصال في اللجنة ووسائل الإعلام بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، وأعلن خلاله التفاصيل الجديدة المتعلقة بطرح التذاكر، حسبما أفادت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، اليوم الأربعاء.

وأكد القبيسي توافر المزيد من تذاكر مباريات البطولة في ظل توقع تنامي المبيعات بشكل كبير، مع اقتراب معرفة ممثلي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية خلال تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، إذ يراعى توفير تذاكر لجماهير هذه الأندية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لضمان أن تحظى بمتابعة الحدث العالمي.

وقال القبيسي: “كانون الأول/ديسمبر مناسبة عالمية للاحتفال بكرة القدم، عندما تستضيف الإمارات أبطال العالم ونجوم الكرة من مختلف القارات. ومع تأكد تأهل فريق عربي عن القارة السمراء حيث يجمع النهائي الأفريقي بين الأهلي المصري، والوداد البيضاوي المغربي، وإمكانية مشاركة الهلال السعودي، حال تتويجه باللقب الآسيوي، ندعو الجماهير لاغتنام الفرصة، والمسارعة بحجز مقاعدهم في البطولة، قبل نفاد التذاكر المتاحة، والاستمتاع بمتابعة نجومهم المفضلين من أرضية الملعب”.

وأضاف أن اللجنة المنظمة المحلية شهدت تناميًا كبيرًا في طلبات شراء تذاكر مباريات البطولة منذ طرحها في حزيران/يونيو الماضي، مؤكدا التزام اللجنة بتمكين الجماهير من الحصول على فرصة شراء التذاكر طالما توافرت.

وحول طرح تذاكر إضافية، أوضح القبيسي أن التذاكر تطرح على دفعات منذ حزيران/يونيو لتلبية الطلب المتزايد من الجماهير، ولضمان التوزيع العادل في عملية توفير التذاكر، وإلى جانب نفاد 90% من تذاكر قبل النهائي والنهائي، تعمل اللجنة المنظمة بشكل وثيق مع الفيفا لتحديد توزيع نسبة الـ10% من التذاكر المتوافرة.

وحول آليات الحد من بيع التذاكر في السوق السوداء، أكد القبيسي أن الحد الأعلى لعدد التذاكر التي يحق لكل فرد الحصول عليها يبلغ ثماني تذاكر فقط، وأن نافذة البيع الوحيدة المتاحة أمام الجماهير عبر الموقع الإلكتروني للفيفا، وهو الأمر الذي من شأنه الحد وبشكل كبير من السوق السوداء.

وتناول القبيسي حرص اللجنة المنظمة المحلية على طرح التذاكر، وتوفيرها للمشجعين في أنحاء العالم بعدما عمدت في نيسان/أبريل الماضي إلى طرح باقة خاصة تشمل الحصول على تذاكر السفر من وإلى الإمارات، وحجزًا خاصًا للفنادق، وكذلك تذاكر لحضور المباريات وهي الباقات التي وزعت على مختلف الوكالات المحلية والعالمية للطيران، مشيرًا إلى أن اللجنة المنظمة على ثقة بأن تحظى البطولة بحضور جماهيري كبير من أنصار الفرق المشاركة؛ وذلك للقيمة الكبيرة التي يتمتع بها هذا الحدث الكروي العالمي.

وتشهد البطولة -أيضا- مشاركة ريال مدريد الإسباني، الذي يضم كوكبة من النجوم يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج أخيرا بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا.