الاتحاد الألماني يعارض اقتراحًا جديدًا بإقامة مونديال الأندية من 24 ناديًا

المصدر: د ب أ

كشف رينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم عضو مجلس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عن وجود اقتراحات بإقامة بطولة كأس العالم للأندية كل 4 سنوات وبمشاركة 24 ناديًا.

وذكر غريندل، على حسابه بتطبيق “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، أنه عارض اقتراحات طرحت خلال اجتماع مجلس الفيفا الأسبوع الماضي بإقامة مونديال الأندية بداية من 2021 بمشاركة 24 ناديًا وإقامتها كل 4 سنوات.

وتقام البطولة حاليًا بشكل سنوي في ديسمبر وبمشاركة 7 أندية هي الأندية أبطال الاتحادات القارية الستة إضافة للنادي المضيف.

وتبدأ مشاركة بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية من المربع الذهبي للبطولة ليخوض كل منهما مباراتين فحسب.

وأشار غريندل إلى أن سبب رفضه للاقتراح هو اقتناعه التام بحاجة اللاعبين إلى الحصول على راحة.

وأشار إلى أن الفيفا يدرس إقامة البطولة بمشاركة 24 ناديًا في يونيو 2021 وأن تقام فعاليات البطولة على مدار 18 يومًا.

وينتظر أن يطرح الاقتراح الجديد للمناقشة مجددًا في الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا في مارس 2018.