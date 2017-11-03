الشارقة يحقق فوزه الأول على حساب الإمارات.. وهذا ترتيب الدوري الإماراتي

حقق الشارقة أول فوز له هذا الموسم بعد سبع مباريات في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعدما سجل البرازيلي ويليتون هدفًا في الانتصار 1-صفر على الإمارات اليوم الجمعة.

وانقض ويليتون على كرة بشكل رائع أمام المرمى ليسجل هدف اللقاء الوحيد قبل مرور ساعة.

وتعادل الشارقة ثلاث مرات وخسر في نفس العدد قبل فوز اليوم الذي رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع بالمسابقة التي تضم 12 فريقا.

وتوقف رصيد الإمارات عند أربع نقاط بالمركز قبل الأخير.

ويتصدر الوصل الترتيب حاليا برصيد 17 نقطة متفوقا بثلاث نقاط على العين.