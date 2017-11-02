زاكيروني يعلن قائمة منتخب الإمارات لمواجهتيّ هاييتي وأوزباكستان

أعلن الإيطالي ألبيرتو زاكيروني مدرب المنتخب الإماراتي الأول، قائمة الأبيض؛ استعدادًا لمواجهة منتخبيّ هاييتي وأوزبكستان وديًا.

وضمت قائمة زاكيروني 24 لاعبًا هم: ماجد ناصر، عبدالعزيز صنقور، وليد عباس، خميس إسماعيل، حبيب الفردان (شباب الأهلي دبي)، خالد عيسى، مهند سالم العنزي، إسماعيل أحمد، عامر عبدالرحمن، محمد أحمد، محمد عبدالرحمن، أحمد برمان، عمر عبدالرحمن (العين)، علي خصيف، فارس جمعة، محمد فوزي، علي مبخوت، خلفان مبارك، محمد جمال، أحمد العطاس (الجزيرة)، محمد العكبري (الوحدة)، طارق أحمد، محمود خميس (النصر)، علي سالمين (الوصل).

قائمة منتخبنا الوطني الأول؛ استعدادًا للمواجهتين الوديتين أمام منتخبيّ : هاييتي وأوزبكستان في مدينة العين .. #UAENT2019 #الأبيض_2019 pic.twitter.com/QP5g9r69wG — الاتحاد الإماراتي (@uaefa_ae) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

كما قرر زاكيروني استدعاء كل من: إسماعيل مطر، حمدان الكمالي (الوحدة)، سالم صالح، أحمد شامبيه (النصر)، إسماعيل الحمادي، ماجد حسن (شباب الأهلي دبي)، أحمد خليل (الجزيرة)، رغم إصابتهم.

ويستعد المنتخب الإماراتي الأول، لمواجهة منتخبيّ هاييتي وأوزبكستان، في التاسع والرابع عشر من الشهر الحالي على الترتيب، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، وهاتان أول مباراتين يديرهما زاكيروني للمنتخب الإماراتي، منذ تعيينه الشهر الماضي، خلفًا للأرجنتيني إدغاردو باوزا.