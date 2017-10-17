زاكيروني: هدفي الأساسي قيادة الإمارات للفوز بكأس آسيا

قال البرتو زاكيروني مدرب منتخب الإمارات الجديد إن هدفه الأساسي هو قيادة الفريق لإحراز لقب كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها البلاد في 2019.

وتعاقد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مع المدرب الإيطالي أمس الإثنين لقيادة المنتخب الوطني خلفا للأرجنتيني إدغاردو باوزا الذي انتقل لتدريب السعودية التي انفصلت عن الهولندي بيرت فان مارفيك عقب تأهلها لكأس العالم 2018.

سعادة المهندس مروان بن غليطة يسلم زاكروني قميص المنتخب بحضور سعادة كل من عبد الله ناصر الجنيبي، وسعيد عبيد الطنيجي نائبا الرئيس#الأبيض_2019 pic.twitter.com/7QSsv7pnCK — uaefa (@uaefa_ae) October 17, 2017

وقال زاكيروني (64 عاما) عبر مترجم في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء “الهدف الذي حدده لي الاتحاد الإماراتي هو كأس آسيا 2019 وأتمنى احراز لقبها. سأقدم كل خبراتي وامكاناتي لتقديم أفضل نتائج خلال هذه البطولة”.

والإمارات ثاني منتخب آسيوي يتولى تدريبه زاكيروني، الذي يمتد عقده حتى نهاية كأس آسيا، بعد اليابان التي قادها في الفترة من 2010 إلى 2014.

وحقق المدرب المخضرم مع اليابان لقب كأس آسيا في قطر العام 2011 قبل أن يرحل عقب الخروج المبكر من نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل.

وقال عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي “شكلنا لجنة فنية لاختيار المدرب الجديد وكان من المهم اختيار مدرب له خبرة آسيوية وسبق له المشاركة في كأس آسيا خاصة أن المرحلة الماضية كانت تتركز على تصفيات كأس العالم وما بين المرحلتين من اختلاف كبير”.

ألبرتو زاكروني : لدي أهداف كثيرة لتحقيقها مع المنتخب الوطني الإماراتي #الأبيض_2019 pic.twitter.com/Tox25rV4Ku — uaefa (@uaefa_ae) October 17, 2017

وطالب المدرب الإيطالي وسائل الإعلام والجماهير بالتكاتف لتحقيق الهدف المنشود من الفريق.

وقال مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي “نحن اليوم في مرحلة صعبة ومن لا يستطيع القيام بالدور المطلوب منه عليه الاعتذار عن عدم استكمال المهمة من البداية.

“كلنا هنا لدعم مشروعنا الوطني.. كل شخص من موقعه. نتعهد بتوفير كل الدعم والبيئة المناسبة لتحقيق نجاح هذا المشروع.

“المنتخب الوطني سيكون منضبطا في 2019 لتحقيق هدفه المنشود خلال هذه البطولة التي نستضيفها على أرضنا”.