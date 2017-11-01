مدرب الشارقة: أتطلع لأول انتصار في دوري الخليج العربي أمام الإمارات

تعتبر مباراة الشارقة مع الإمارات، بعد غدٍ الجمعة، واحدة من المباريات المعقدة في المرحلة السابعة من بطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم، حيث يحتاج كل فريق إلى نقاط المباراة كاملة، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها كل طرف.

وقال عبدالعزيز العنبري، مدرب فريق الشارقة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، والذي يقود الفريق في مباراته الثالثة خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو: “ندخل المباراة ضد نادي الإمارات بحثًا عن الفوز الأول في المسابقة، بعد أن حققنا ثلاثة تعادلات”.

وأضاف:” أهمية الفوز أنه يمنحنا جرعة معنوية وتأكيد أن مستوانا يرتقي من مباراة لأخرى، حيث نجحنا في تحقيق تعادلين مع فريقين كبيرين في المرحلتين الماضيتين أمام شباب الأهلي دبي والعين”.

وأوضح العنبري: “الشارقة يمر بظروف صعبة من حيث الإصابات التي داهمت الفريق في الجولات الماضية، خاصة الثنائي محين خليفة وشاهين عبد الرحمن، الذي عاد مؤخرًا، ولعب مواجهات جيدة بجانب غياب سيزار بيناريس أيضًا لعامل الإصابة، وهي غيابات مؤثرة، لكن الخيارات موجودة ونثق في قدرات جميع اللاعبين”.

من جانبه، قال نورالدين العبيدي، مدرب الإمارات، الذي يقود فريقه كمدرب عام بعد الاستغناء عن المدرب التشيكي ايفان هاشيك: “لن نبدأ من الصفر أمام الشارقة لأننا أمام وضع استثنائي في الدوري، ولا وقت نهدره في النتائج السلبية، ونسعى لتعزيز الإيجابيات الموجودة وتصحيح الأخطاء”.

وتابع: “التركيز مطلوب من اللاعبين أمام فريق قوي وهو الشارقة، الذي لعب أمام شباب الأهلي دبي والعين، وحقق نتيجتين إيجابيتين بالتعادل في الأولى بدون أهداف وفي الثانية 3 / 3”.

ويحتل الشارقة المركز الحادي عشر (قبل الأخير) برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة خلف الإمارات، صاحب المركز العاشر.