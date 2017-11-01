المنتخب الإماراتي يواجه هايتي وديًا بدلًا من مصر

أعلن اتحاد الكرة الإماراتي، اتفاقه على إقامة مباراة ودية تجمع منتخب الإمارات مع هايتي يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد إلغاء لقاء المنتخب المصري.

ويبدأ المنتخب الإماراتي معسكرًا مغلقًا، في الخامس من شهر نوفمبر الجاري بمدينة العين، بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني.

وكانت مباراة الإمارات ومصر قد تم إلغاؤها، بسبب عدم إدراجها ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

ويلعب منتخب الإمارات مباراة ودية أخري يوم 14 من الشهر الجاري أمام منتخب أوزبكستان.

ولم يحدد زاكيروني حتى الآن المواعيد المطلوبة للتجمعات المقبلة، خاصة الاستقرار على إقامة تجمع في كانون الأول/ديسمبر المقبل خلال فترة إقامة فعاليات مباريات كأس العالم للأندية في أبوظبي، أو الاكتفاء بمعسكر في كانون الثاني/يناير واستغلال وجود أكثر من ثمانية منتخبات أوروبية وآسيوية تقيم معسكراتها الشتوية في دبي، من بينها الدنمارك والسويد وكوريا الجنوبية والصين وسلوفاكيا وغيرها من الفرق القوية.