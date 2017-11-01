اتحاد الكرة الإماراتي يفند مكاسب قرار مشاركة أبناء المواطنات في المنافسات الرياضية

ثمن مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة إتحاد كرة القدم، التوجيه السامي، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات، بالسماح لأبناء المواطنات، وحاملي الجوازات بالإضافة إلى مواليد الدولة، بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية ،التي تُقام في الدولة، وكذلك توجيه رئيس دولة الإمارات، لمجلس الوزراء بوضع الضوابط والشروط اللازمة ؛لتنفيذ التوجيه وبما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وقال بن غليطة لموقع اتحاد الكرة الإماراتي: “إن هذا التوجيه السامي، من رئيس دولة الإمارات، يعبر عن نظرة الأب الحنون لأبنائه، بإتاحة الفرصة لمشاركتهم في كل مجالات الإبداع، والمنافسات والمسابقات الرياضية ،وتقديم أفضل ما لديهم، وترسيخ مشاعرهم بالمواطنة والانتماء”.

وعدد بن غليطة مكاسب القرار قائلًا :”سيضفي حيوية كبيرة في دعم الرياضة الإماراتية ،وزيادة انتشارها، ورفع مستوى المنافسات، ومنحها المزيد من القوة والتوسع والزخم، ومضاعفة أعداد المشاركين في مختلف الأنشطة والمنافسات الرياضية، ممن يمتلكون كفاءة ومهارات ومواهب تستقطبها أندية الدولة”.

وتابع :”سوف يؤدي ذلك بالضرورة إلى مضاعفة قاعدة المتابعة الجماهيرية، لقطاع كبير من الوافدين في المدرجات ،وعبر وسائل الإعلام للمسابقات الرياضية كافة في جميع الألعاب الرياضية في جميع مراحلها السنية”.

واختتم بن غليطة بقوله: “إن هذا التوجيه السامي، الذي ستقوم الحكومة بتفعيله ،ووضع ضوابطه من خلال مجلس الوزراء الموقر، يثبت أن قيادة الإمارات، تواصل دعمها للرياضة ؛باعتبارها معيارًا أساسيًا من معايير التقدم والحضارة”.