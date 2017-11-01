رئيس الإمارات يوجه بمشاركة أبناء المواطنات في المسابقات الرياضية

وجه رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمشاركة أبناء المواطنات وحاملي المراسيم ومواليد الدولة في المسابقات الرياضية الرسمية.

#رئيس_الدولة يوجه بمشاركة أبناء المواطنات وحاملي الجوازات التي خلاصات قيدها تحت الإجراء ومواليد الدولة في المسابقات الرياضية.#وام pic.twitter.com/AMCAPkNhwF — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 1, 2017

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، فإن مجلس الوزراء وجه بوضع الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ توجيه رئيس الدولة بعدم اشتراط جنسية الدولة للمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية.

ويأتي التوجيه الجديد في ضوء توجهات الحكومة لتفعيل ودعم الحركة والأنشطة الرياضية المختلفة في الدولة والاستفادة من الكفاءات والمواهب من الرياضيين في الدولة وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة والفعاليات الرسمية التي تُقام في الدولة، خاصةً أن الرياضة جزء لا يتجزأ من حضارة وتقدم الشعوب والمجتمعات، وتلقى إقبالاً منقطع النظير من مختلف أطياف المجتمع، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الإمارات اليوم”.