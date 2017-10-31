ماذا قال يوسف السركال عن تركي آل الشيخ وأحمد الفهد؟ (فيديو)

شكر يوسف السركال، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي السابق، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، في مداخلة هاتفية على القناة الرياضة السعودية بعدما قبل الدعوة التي وجهها له آل الشيخ لزيارة المملكة قبل عدة أيام.

وقال السركال “إن شاء الله أكون عوناً له فيما يريده من إصلاح في الرياضة”

كان آل الشيخ أفصح عن رغبته في دعم الإماراتي يوسف السركال لرئاسة الاتحاد الآسيوي، على خلفية تصريحه الشهير أقزام آسيا لن يضروا الكرة السعودية؛ في إشارة إلى سلمان آل خليفة وأحمد الفهد.

وقال السركال “الاتحاد الإماراتي طالب بأن ينقل منتخب الناشئين لمجموعة أخرى بعيدًا عن قطر، لكن طلبه قوبل بالرفض”.

“طلبنا مرة أخرى نقل المجموعة خارج قطر، لكن طلبنا رفض أيضًا، بالرغم من وجود أسباب لطلبنا”.

“أحمد الفهد حاربني بكل قوة لكي لا أكون في رئاسة الاتحاد الآسيوي، واستخدم المجلس الأولمبي الآسيوي في محاربتي”.

“لست نادماً على خروجي من الاتحاد الآسيوي بعد خدمة قاربت 24 عامًا”.

“صارت هناك قضايا فساد في قارة آسيا خاصة في كرة القدم”.

“سوف ألبي دعوة المستشار تركي آل الشيخ وأجلس معه؛ لأرى ماهي نظرته للمستقبل”.

“أنا في خدمة المستشار تركي آل الشيخ فيما يطلبه مني وأي مسؤوليه يراها”.

“لو كان مرحبًا بأحمد الفهد بالاتحاد الدولي لاستمر معهم”

وأتم “فليعتبر تركي آل الشيخ أني على يمناه فيما يطلبه مني وفي أي مسؤوليه يراها”.