إلغاء ودية الإمارات ومصر.. تعرف على السبب

ألغى الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل نهائي، اللقاء الودي الذي كان مقرراً بين منتخب مصر والإمارات، على ملعب هزاع بن زايد يوم الـ 9 من نوفمبر المقبل.

وقال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: ” قررنا التراجع عن اللقاء بالفعل بناء على طلب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري”.

وأضاف: ” هاني أبوريدة رئيس الاتحاد أبلغنا برفض كوبر خوض اللقاء قبل أيام قليلة من مباراة غانا يوم الـ 12 من نوفمبر المقبل في ختام تصفيات كأس العالم 2018″.

وأشار إلى أن كوبر فضل عدم خوض أي مباريات ودية، قبل لقاء غانا موضحاً أن اتحاد الكرة اعتذر للجانب الإماراتي، الذي كان يعد احتفالية لمصر بمناسبة التأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عاماً.