تأجيل مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي (صورة)

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة نادي النصر والباطن، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي، والتي كان من المقرر أن تُلعب، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الاتحاد السعودي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم تأجيل المباراة نظرًا لظروف الطيران المتأثرة بالأحوال الجوية.

#لجنة_المسابقات تؤجل مباراة الباطن والنصر ضمن الدوري السعودي للمحترفين إلى الاثنين 4 ديسمبر بسبب ظروف الطيران المتأثرة بالأحوال الجوية. — الاتحاد السعودي (@saudiFF) ٣٠ أكتوبر، ٢٠١٧

وكان من المقرر أن تُلعب المباراة على ملعب نادي الباطن، لكن الاتحاد السعودي لم يكشف عن الموعد الجديد للمباراة.

ويحتل النصر المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي بـ 13 نقطة، وهو نفس رصيد الباطن لكن في المركز الخامس.