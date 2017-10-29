لجنة الاستئناف في الاتحاد الإماراتي ترفض طلب نادي الجزيرة شطب اللاعب بشير سعيد

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الاستئناف المقدم من نادي الجزيرة ضد قرار لجنة الانضباط برفض طلبه شطب لاعب النادي بشير سعيد.

وكان نادي الجزيرة قد تقدم بطلب الى لجنة الانضباط بشطب لاعبه بشير سعيد من كشوفات النادي، لكنها رفضت طلبه في هذا الخصوص.

وحضر الجلسة ممثل لنادي الجزيرة، إضافة إلى اللاعب بشير سعيد ووكيله.

لجنة الاستئناف ترفض طلب نادي #الجزيرة شطب اللاعب #بشيرسعيد من سجلات اتحاد الكرة pic.twitter.com/CfWVXjW0XZ — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٢٩ أكتوبر، ٢٠١٧

وفي نفس السياق قررت لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عبد الرحمن لوتاة ، خفض العقوبة المالية التي كانت قد أوقعتها لجنة الانضباط بحق رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء “عيسى الذباحي” من 100 ألف درهم إلى 10 الآف درهم فقط في أعقاب الاستئناف الذي تقدم به أخيرًا إلى اللجنة وذلك على خلفية تصريحات صحفية انتقد خلالها اتحاد الكرة.