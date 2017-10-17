الإمارات تستضيف السوبر المصري

أكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري والمصري بطل كأس مصر سيقام في الإمارات يناير المقبل.

وقال سعيد عبيد نائب رئيس اتحاد الكرة الإماراتي في تصريحات إذاعية: “كانت هناك مخاطبات رسمية بين الاتحادين المصري والإماراتي لإقامة السوبر في الإمارات وإقامة السوبر الإماراتي في مصر، يناير المقبل”.

وأضاف: “كل شعب الإمارات كان سعيدًا للغاية بتأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم بروسيا 2018″، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا تفرح الإمارات وكل العرب.

وتابع: “ستكون هناك مباراة ودية بين منتخبي مصر والإمارات في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي يوم 9 يناير المقبل وسنقوم بعمل حفل تكريم للمنتخب الوطني المصري، خلال الودية التي تجمعه بمنتخب الإمارات يوم 9 يناير المقبل”.

وأردف: “نقوم حاليًا بترتيب احتفال رائع للمنتخب المصري في الإمارات وهو أقل شيء نقدمه للأخوة المصريين”.

وتردد مؤخرًا نقل السوبر المصري من الإمارات إلى البحرين أو إقامته على استاد برج العرب بالإسكندرية بسبب توتر علاقة ناديي الأهلي والمصري طرفي المباراة.

واستضافت الإمارات النسختين الأخيريتين من السوبر المصري، كما تستضيف كأس ولي العهد السعودي “السوبر” أيضا نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.