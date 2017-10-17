اللجنة استبعدت العين وشباب الأهلي دبي.. الوحدة الإماراتي يستغرب منحه ترخيصًا آسيويًا مشروطًا

أصدر نادي الوحدة الإماراتي بيانًا رسميًا للتعليق على قرارات لجنة التراخيص بدوري المحترفين الإمارات، إذ قامت الأخيرة بمنح النادي ترخيصًا آسيويًا مشروطًا بعد الاجتماع الذي عقدته أمس الاثنين.

وقال الوحدة في بيانه :”بالإشارة إلى ما جاء بالموقع الرسمي للجنة المحترفين، بأن لجنة التراخيص الابتدائية قد منحت نادي الوحدة ترخيصًا مشروطًا، فإننا نبدي استغرابنا لأنه لم يتم إبلاغنا رسميًا بهذا القرار حتى اللحظة”.

“النادي قد استوفى كل المعايير الخاصة بنظام تراخيص الأندية الآسيوية”.

“هنالك بعض الإجراءات الشكلية البسيطة التي لا ترقى إلى حد الاعتماد خاطب بصددها النادي اللجنة بكتاب رسمي ردا على الاستفسارات التي تلقاها”.

“تضمّن خطاب النادي رداً على أحد أهم الاستفسارات حول عدم وجود مخالصة مع المدرب السابق للنادي خافير أغيري”.

“عقب نهاية الموسم المنصرم مباشرة وتواجده خارج الدولة منعت إكمال بعض الإجراءت التي تتعلق بتقديمه لبراءة الذمة وما شابه ذلك”.

وأتم الوحدة بيانه :”النادي على تواصل معه، علماً بأنه قد استلم جميع مستحقاته. ونؤكد في هذا السياق سلامة الإجراءات القانونية والمالية والفنية التي نتبعها”.

وعقدت لجنة التراخيص الابتدائية اجتماعها الثاني لدورة الترخيص 2017-2018 أمس الاثنين 16 أكتوبر 2017، بمقر اللجنة بأبوظبي.

وبعد الاطلاع على التقرير النهائي قررت اللجنة منح الترخيص لدورة 2017-2018 لخمسة أندية بعد استيفائها لجميع شروط ومتطلبات نظام تراخيص الأندية الآسيوية، وهي: الظفرة، النصر، الوصل، الإمارات والشارقة. فيما قررت اللجنة منح ترخيص مشروط لناديي الجزيرة والوحدة.

وقررت اللجنة عدم منح الترخيص لأندية العين، بني ياس، دبا، اتحاد كلباء وحتا، وذلك لعدم استيفائها لبعض المعايير الخاصة بنظام تراخيص الأندية الآسيوية، كما قررت اللجنة استبعاد ملف نادي شباب الأهلي دبي حسب لوائح تراخيص الأندية الآسيوية، وذلك لعدم استيفائه شروط نظام التراخيص.

ويحق للأندية التقدم بطلب الاستئناف على قرارات لجنة التراخيص الابتدائية في مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ استلام قرار اللجنة.

الجدير بالذكر أنه يتوجب على الأندية المتأهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2018 الحصول على الترخيص.