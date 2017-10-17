هل تتم الصفقة؟ تورينو الإيطالي يراقب السعودي معتز هوساوي

قالت صحيفة الرياضي السعودية ،إن نادي تورينو الإيطالي يراقب المدافع الدولي السعودي معتز هوساوي ،لاعب النادي الأهلي تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأثار الخبر جدلًا واسعًا بين عشاق الكرة السعودية، فإن تمت الصفقة سيكون حدثًا كبيرًا أن ينضم لاعب سعودي للدوري الإيطالي.

ويملك منتخب السعودية لاعبين محترفين ،هما مختار علي ،لاعب أرنيم الهولندي ،وفارس عابدي ل،اعب جامعة فيرجينيا الأمريكي.

وبحسب الصحيفة الرياضية المتخصصة، فإن النادي الإيطالي سيوفد كشافين لمتابعة معتز هوساوي ،خلال ديربي جدة ضمن الجولة المقبلة في دوري المحترفين السعودي.

ويعتبر معتز هوساوي واحدًا من بين أفضل مدافعي الكرة السعودية في الوقت الحالي.