رسميًا.. مصر تواجه الإمارات وديًا 9 نوفمبر

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره الإماراتي وديًا يوم 9 نوفمبر المقبل وديًا استعدادًا للقاء غانا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في روسيا.

وقال إيهاب لهيطة، مدير عام المنتخب المصري، لـ”إرم نيوز”: “تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من نظيره الإماراتي يطلب إقامة مباراة ودية بين المنتخبين بالإمارات يوم 9 نوفمبر المقبل”.

وأضاف لهيطة، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، وافق على أداء المباراة ويتوجه الفريق مباشرة من الإمارات إلى غانا لمواجهة منتخبها في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم روسيا 2018 والمقرر لها يوم 12 نوفمبر بكوماسي.

وتابع: “لقاء الإمارات سيكون أول مباراة استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وسيكون هناك مباريات أخرى بعد إجراء قرعة المونديال في أول ديسمبر”.