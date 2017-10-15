إقالة جوزيه بيسيرو من تدريب نادي الشارقة الإماراتي.. وعبدالعزيز العنبري بديلًا

قرر مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي الإماراتي، إقالة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الفريق من منصبه على خلفية تردي نتائج الفريق.

وأعلنت الإدارة الشرقاوية عن تعيين المدرب الوطني عبد العزيز العنبري بديلاً له.

مجلس الادارة يقرر إعفاء المدرب بيسيرو وتكليف المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

ويحتل الشارقة المركز الـ 11 وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة من أربع جولات، حيث خسر الفريق مع المدرب ثلاث مباريات وتعادل في واحدة.

وسبق لبيسيرو أن تولى تدريب الهلال والمنتخب السعودي حيث حقق معه نتائج بالغة السوء في أمم آسيا 2011 كما يعد واحداً من أسوأ من تولى مهمة الأهلي المصري.