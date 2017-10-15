صحيفة إماراتية تثير جدلاً بنشر صور للاعب إسماعيل الحمادي يدخن الشيشة

أثارت صحيفة “الإمارات اليوم” جدلاً واسعًا، اليوم الأحد، بعد نشرها صورًا للاعب المنتخب الإماراتي ونادي شباب الأهلي – دبي، إسماعيل الحمادي، وهو يدخن الشيشة، في أحد المقاهي.

وتم تداول الصور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن الصحيفة بين مؤيد ومعارض لما نشرته، حيث يرى المعارضون أن ما حدث تعد على خصوصية اللاعب، فيما أشار البعض الآخرإلى أن اللاعب شخصية عامة ومن المفترض أن يكون قدوة لبقية اللاعبين والشباب.

ودافعت الصحيفة عن نفسها، قائلة: “اللاعب المعروف إسماعيل الحمادي يواصل تدخين الشيشة دون الاكتراث بالتحذيرات والعقوبات والإجراءات التي قد يتم اتخاذها ضده، خصوصاً بعد التراخي في اتخاذ عقوبات رادعة في مثل هذه الحالات، ما سمح لبعض اللاعبين بالتمادي وعدم الخوف من توقيع عقوبة عليهم”.

على طريقة صحافة ال "باباراتزي"…

الامارات اليوم تعرض صوراً لإسماعيل الحمادي ألتقطت دون علمه و هو يدخن غير مكترثة بالتعدي على خصوصية اللاعب pic.twitter.com/8hiVQcdz1A — سدّد (@UAEkick) October 15, 2017

وأضافت الصحيفة، أنه تم تزويدها من عدد كبير من اللاعبين بصور وفيديو للاعب المعني، مؤكدة أن الهدف من الكشف عن ظاهرة تدخين الشيشة ليس التشهير باللاعب أو بأي لاعب آخر، لكن يهدف إلى الحفاظ على اللاعب نفسه وبقية اللاعبين، خصوصاً أنهم قدوة، للشباب والأجيال المختلفة، مشيراً إلى أن مثل هذه الظواهر السلبية يعد من الأسباب الأساسية التي أسهمت في ضياع حلم التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

ودعت المصادر الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثل هذه التصرفات، وذلك بتوجيه رسالة إلى كل من يرتكب هذه المخالفات، إلى جانب الحفاظ على الأجيال القادمة وتنظيف رياضة الإمارات من مثل هذه التصرفات التي باتت تنتشر وتستشري في المجتمع الرياضي، خصوصاً أن لاعبي كرة القدم يحظون بدعم كبير من قبل الدولة، التي احتضنتهم ولم تقصر معهم، ونالوا أعلى المكافآت المالية، ومن حقنا عليهم أن نراهم منضبطين في داخل الملاعب وخارجها، وقدوة للأجيال المقبلة.

وقالت إن ارتكاب بعض اللاعبين لهذه المخالفات، ومرور تصرفاتهم مرور الكرام دون عقوبة أسهما في زيادة أعداد المدخنين في المنتخب إلى الضعف، وطالبت بشطب هذا اللاعب من سجلات الاتحاد، خصوصاً أن هذه المخالفة ليست هي الأولى من نوعها، حيث سبق أن ظهر في فيديو سابق غير لائق.

وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر أيضاً أن هناك مجموعة من اللاعبين المعروفين في المنتخب الوطني الأول، وكبار اللاعبين في الأندية يقومون بتدخين الشيشة داخل بعض الشقق والفلل الخاصة، ويجذبون لاعبين آخرين لمثل هذه السلوكيات الضارة دون الاكتراث بالعقوبات التي يمكن أن توقع عليهم.

وأكدت أن هناك أكثر من مقطع فيديو ومجموعة صور للاعبين يدخنون الشيشة داخل الشقق والفلل، يمكن نشرها في حالة استمرارهم في ممارسة هذا السلوك السلبي، لكنها أوضحت أنه ليس الهدف التشهير باللاعبين أو فضحهم، ولكن الأهم هو القضاء على هذه الظاهرة السلبية، وربما إذا تم اتخاذ إجراءات بحق اللاعب المعني، الذي تم تحذيره أكثر من مرة سيرتدع الجميع ويبتعدون عن هذه الظاهرة.

وكان خمسة من لاعبي المنتخب الوطني خرجوا من المعسكر التدريبي الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان عام 2015، ودخنوا الشيشة في أحد المقاهي قبل أيام من المباراة التي أقيمت أمام منتخب فلسطين، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات آسيا 2019 في الإمارات، ومونديال 2018 في روسيا.

وقال رئيس اتحاد كرة القدم آنذاك، يوسف السركال، تعقيباً على الواقعة في ذلك الوقت، بأن “هناك مخالفة – لم يحددها – حدثت من قبل مجموعة من لاعبي المنتخب – دون تسميتهم – وتستحق الوقوف عندها”، مؤكداً أنه “سيتم عرض الأمر على لجنة المنتخبات، لاتخاذ الإجراء المناسب، وفقاً للائحة الخاصة بمثل هذه الأمور”.

▫️الإمارات اليوم : اسماعيل الحمادي اللاعب المحترف يدخن الشيشه

????رايي بصراحه انه اغلب اللاعبين يدخنون بدون حسيب ولا رقيب ???? وطبعا هالشي غلط pic.twitter.com/K5PxpdKAWK — كرة الإمارات ???????? (@uae_kooora) October 15, 2017

الحمادي يرد

من جانبه، أبدى، الحمادي، اندهاشه من مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يدخن الشيشة، ورد بكلمات مقتضبة، لـ”الإمارات اليوم”، بأنه يعترف بأنه يجب التوقف عن مثل هذه الممارسات، لأن اللاعبين يعدون قدوة للشباب، معترفاً بأن تدخين اللاعبين للشيشة يعد من السلوكيات الخاطئة، التي يجب التوقف عنها.