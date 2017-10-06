هل يتولى كارلو أنشيلوتي تدريب المنتخب الإماراتي؟ (صور)

فجّرت إحدى الصحف الإيطالية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قدّم عرضًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتولي تدريب منتخب الإمارات نظير 50 مليون يورو في الموسم الواحد.

ونشر عدد من الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قصاصة من الخبر الذي وصفه بـ “القنبلة”.

BOOM! Ancelotti has been offered a 50 millions of € contract per year by UAE national team, according to Sky Italy — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

وكان بايرن ميونخ الألماني قد أعلن إقالة أنشيلوتي منذ أيام قليلة بعد سوء النتائج خاصة بعد هزيمته أمام باريس سان جيرمان 3/0 في دوري أبطال أوروبا.

وبات منصب المدير الفني للمنتخب الإماراتي شاغرًا عقب انتقال مدربه الأرجنتيني إدغاردو باوزا لتدريب المنتخب السعودي.