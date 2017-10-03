كارلو أنشيلوتي يدرب مجموعة من الأطفال في القدس (صور)

تولى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب مجموعة من الأطفال في مدينة القدس، أمس الاثنين، في إطار مشروع يهدف إلى إحلال السلام من خلال رياضة كرة القدم.

وقاد المدرب الإيطالي (58 عامًا) التدريبات التي تأتي في إطار مشروع “ساعد من أجل السلام”، وهي مبادرة تجمع بين مجموعة من الأطفال ينتمون إلى الديانات السماوية الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية.

وأُقيل أنشيلوتي من تدريب بايرن ميونخ، يوم الخميس الماضي، بعد عام واحد فقط من توليه هذا المنصب عقب سقوط الفريق بثلاثية نظيفة أمام منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، الابتعاد عن التدريب لبعض الوقت، وتعرض أنشيلوتي للإقالة من تدريب بايرن ميونخ الألماني يوم الخميس الماضي؛ بعد الهزيمة على ملعب باريس سان جيرمان الفرنسي 3/0 في دوري أبطال أوروبا، بجانب تراجع نتائج الفريق في الدوري المحلي، بالإضافة إلى ما يتردد عن وجود خلافات مع بعض نجوم الفريق.

وقال أنشيلوتي ، مساء الاثنين، في تصريحات صحافية: “لن أدرّب خلال الأشهر العشرة المقبلة، سآخذ راحة”.

ولدى سؤاله حول إمكانية تدريب ميلان الإيطالي حال رحيل المدرب الحالي فينتشينزو مونتيلا، وعن سبب رحيله عن بايرن ميونخ، رد بالقول: “أفضّل عدم الحديث”.

وحقق أنشيلوتي لقب الدوري الألماني مع الفريق البافاري، الموسم الماضي، لكنه ودّع دوري أبطال أوروبا من دور الـ8، بعد الخسارة 6/3 أمام ريال مدريد ذهابًا وإيابًا، كما ودع كأس ألمانيا من نصف النهائي، وخسر كأس السوبر الألماني أمام بروسيا دورتموند.