زاكيروني يصل دبي تمهيدًا للتفاوض لقيادة منتخب الإمارات (فيديو)

وصل المدرب الإيطالي زاكيروني إلى دبي تمهيدا لتولي تدريب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم.. خلفاً للأرجنتيني باوزا المنتقل إلى قيادة منتخب السعودية في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وبثت قناة دبي الرياضية لحظة وصول المدرب إلى مطار دبي وأجرت معه حوارا قصيرا.

وقال زاكيروني، في حواره مع الإعلامي حسني الزغلولي، والذي نقل تصريحات المدرب إنه جاء للإمارات لزيارة هذا البلد الجميل، وشدد على أنه يعرف دبي جيدا.

وحاول التهرب من الحديث عن تدريب المنتخب، مشددا على أنه ينتظر استكمال الأمور الرسمية.

عاجل: وصول #زاكروني إلى الإمارات لقيادة الأبيض pic.twitter.com/GZo53bfEtI — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) October 14, 2017

يذكر أن الإيطالي زاكيروني سبق له تدريب منتخب اليابان مدة 4 أعوام، وآخر تجاربه كانت مع بينيغ غوان الصيني، أما باولو بينتو الذي درب منتخب البرتغالي 4 سنوات أيضاً كانت آخر تجاربه مع أولمبياكوس اليوناني.

ويعتبر زاكيروني الذي سبق له قيادة المنتخب الياباني من قبل للفوز بلقب بطولة كأس الأمم الآسيوية، الرجل الأنسب لقيادة “الأبيض” استعداداً لخوض كأس آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات.

ابرز محطات المدرب الايطالي زاكيروني pic.twitter.com/FkkG8ijxiQ — UAE News Sport (@action_news) October 14, 2017

ويميز المدرب الإيطالي عن سائر المدربين الآخرين الذين تواجدوا في القائمة بمعرفته الدقيقة بلاعبي القارة الآسيوية، ومنتخباتها، بعدما خاض التجربة اليابانية، إلى جانب معرفته الدقيقة بقدرات لاعبي منتخبنا الوطني ومستويات أبرز النجوم الذين يتواجدون في التشكيل الأساسي.