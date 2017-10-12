أنباء عن اقتراب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني من تدريب منتخب الإمارات‎ (فيديو)

اقترب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني من قيادة المنتخب الإماراتي، خلفًا للأرجنتيني إدغاردو باوزا، الذي رحل لتدريب منتخب السعودية.

وأذاعت فضائية “دبي الرياضية” تقريرًا قالت فيه إن زاكيروني اقترب بشدة من قيادة الإمارات، بعد الاتفاق على كافة الشروط.

أنباء عن اقتراب المدرب الإيطالي المخضرم البرتو زاكيروني من تولي منصب المدير الفني لمنتخبنا الوطني #المنصة pic.twitter.com/VhZSqJgbdU — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

كان مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أنه سيُعلن عن اسم المدرب الجديد لمنتخب الإمارات قبل التجمع الدولي القادم.

وقال بن غليطة في تصريحات تليفزيونية إن هناك لجنة مكلفة للتفاوض مع مدرب جديد، وأوشكت على النجاح في مهمتها.

وأضاف: “سيتم الإعلان عن اسم المدرب خلال الـ(FIFA DAYS) المقبل”.

ابن غليطة: سيتم الاعلان عن اسم المدرب قبل (الفيفا ديز) القادم pic.twitter.com/2EwEeGCNsy — UAE News Sport (@action_news) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

يذكر أن الاتحاد الإماراتي قد وافق على رحيل الأرجنتيني إدغاردو باوزا عن منتخب الإمارات، لتدريب المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.