أنباء عن اقتراب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني من تدريب منتخب الإمارات‎ (فيديو)

أنباء عن اقتراب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني من تدريب منتخب الإمارات‎ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

اقترب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني من قيادة المنتخب الإماراتي، خلفًا للأرجنتيني إدغاردو باوزا، الذي رحل لتدريب منتخب السعودية.

وأذاعت فضائية “دبي الرياضية” تقريرًا قالت فيه إن زاكيروني اقترب بشدة من قيادة الإمارات، بعد الاتفاق على كافة الشروط.

كان مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أنه سيُعلن عن اسم المدرب الجديد لمنتخب الإمارات قبل التجمع الدولي القادم.

وقال بن غليطة في تصريحات تليفزيونية إن هناك لجنة مكلفة للتفاوض مع مدرب جديد، وأوشكت على النجاح في مهمتها.

وأضاف: “سيتم الإعلان عن اسم المدرب خلال الـ(FIFA DAYS) المقبل”.

يذكر أن الاتحاد الإماراتي قد وافق على رحيل الأرجنتيني إدغاردو باوزا عن منتخب الإمارات، لتدريب المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

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