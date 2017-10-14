العين يحول تأخره لفوز ثمين على عجمان ويتصدر ترتيب الدوري الإماراتي

المصدر: د ب أ

حوّل فريق العين تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه عجمان إلى فوز 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي، والتي شهدت أيضا فوز النصر على دبا الفجيرة 3 / 1.

وأنهى عجمان الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إديلسون بيريرا دي ميلو وعبد الله مال الله في الدقيقتين التاسعة و20.

وفي الشوط الثاني سجل فريق العين ثلاثة أهداف عن طريق تسوكاسا شيوتاني في الدقيقة 66 وداينفريس دوغلاس (هدفين) في الدقيقتين 67 و82.

ورفع العين رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام الوصل، فيما يظل فريق عجمان بلا نقاط.

وفي المباراة الثانية، اكتسح النصر ضيفه دبا الفجيرة 3 / 1.

وسجل أهداف النصر عبد العزيز براده (هدفين) في الدقيقتين 68 و87 وسالم صالح في الدقيقة 79، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لدبا الفجيرة أحمد إبراهيم الظنحاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع النصر رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند ست نقاط في المركز السادس.