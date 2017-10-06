كأس الخليج العربي.. الجزيرة يقتنص فوزًا مهمًا من العين (فيديو)

كأس الخليج العربي.. الجزيرة يقتنص فوزًا مهمًا من العين (فيديو)

المصدر: د ب أ

حقق الجزيرة فوزًا ثمينًا 2/1 على ضيفه العين في المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي.

وارتفع رصيد الجزيرة إلى 4 نقاط، في المركز الثاني، في حين تلقى العين خسارته الأولى في المجموعة، وتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الخامس (قبل الأخير) مؤقتًا.

وبادر أحمد ربيع الغيلاني بالتسجيل لمصلحة الجزيرة في الدقيقة 44، قبل أن يتعادل كايو فيرنانديز للعين في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، غير أن الجزيرة عاد للتقدم مجددًا بهدف ثانٍ سجله سالم العيدي في الدقيقة 68.

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