الإمارات.. “سبايدر مان” يظهر في مباراة الوصل والوحدة (صورة)

ظهر شاب يرتدي ملابس “سبايدر مان” خلال مباراة الوصل والوحدة، التي أقيمت مساء الجمعة في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

وأظهرت كاميرات التلفزيون شخصًا مرتديًا زي “سبايدر مان” وهو يضع يده فوق رأسه.

????اكتب تعليقك لهذه اللقطة ???? pic.twitter.com/xOveYHcFmy — كرة الإمارات ???????? (@uae_kooora) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

وفاز نادي الوصل على ضيفه الوحدة 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في المرحلة الرابعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا تعادل الظفرة مع الجزيرة 2/2 وفوز حتا على الشارقة 3 / 2.

سجل هدفي الوصل فابيو دي ليما في الدقيقتين 55 و86، بينما سجل هدف حفظ ماء الوجه للوحدة سيبستيان تيجالي في الدقيقة 79.

ورفع الوصل رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الوحدة عند تسع نقاط.