الظفرة يعود ويتعادل مع الجزيرة ويصعد للمركز السادس في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

حوّل فريق الظفرة تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه الجزيرة إلى تعادل 2/2، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في المرحلة الرابعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا فوز حتا على الشارقة 3 / 2.

تقدم الجزيرة بهدفين نظيفين سجلهما خلفان مبارك الرازي وروماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقتين الخامسة والعاشرة، ثم سجل فريق الظفرة هدفين عن طريق ايلتون ألميدا وسلطان عبد العزيز السويدي في الدقيقتين 22 و47.

ورفع الظفرة رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس، كما رفع الجزيرة رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية ، انتزع حتا فوزًا صعبًا من الشارقة 3 / 2.

سجل أهداف حتا سبيل سبيل غازي في الدقيقة 28 وفرناندو جابرييل (هدفين) في الدقيقتين 68 والخامسة من الوقت بدل الضائع ، في حين سجل هدفي الشارقة عمر جمعة في الدقيقة 47 وويلتون من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

وحصد حتا أول ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم ليحتل المركز العاشر، بينما توقف رصيد الشارقة عند نقطة في المركز الحادي عشر قبل الأخير.