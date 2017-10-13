مباراة الجزيرة والظفرة.. نهاية الشوط الأول بالتعادل 2/2 (فيديو)

تقدم نادي الجزيرة الإماراتي بهدفين نظيفين في أول 10 دقائق من مباراته أمام الظفرة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.
تقدم الجزيرة في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، عن طريق اللاعب خلفان مبارك، وعزز البرازيلي روماريو تقدم فريقه في الدقيقة 10.
تماسك فريق الظفرة ونجح في تقليص النتيجة في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب ألميدا، قبل أن يدرك سلطان السويدي التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة صاروخية.
الهدف الأول لفريق لـ #الجزيرة بقدم خلفان مبارك#الظفرة_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/hSU6OjKo57
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧
الهدف الثاني لفريق لـ #الجزيرة بقدم البرازيلي روماريو#الظفرة_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/1kNr8i2acb
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧
الهدف الأول لفريق لـ #الظفرة برأسية ألميدا#الظفرة_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/p5vcc8NgVk
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧
هدف التعادل لـ #الظفرة بصاروخية سلطان السويدي#الظفرة_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/eRmpWTnRjt
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧
ويحل نادي الظفرة الإماراتي ضيفاً على الجزيرة الإماراتي الأول لكرة القدم، على ملعب حمدان بن زايد بنادي الظفرة.
ويسعى نادي الجزيرة الإماراتي الأول لكرة القدم، في مواجهة اليوم إلى وضع حد إلى تراجعه في الدوري الإماراتي الممتاز في الموسم الكروي الحالي، حيث لم ينجح في تحقيق سوى انتصار وحيد في البطولة على نادي عجمان في افتتاحية البطولة، حيث خسر مرتين متتاليتين، أمام دبا الفجيرة، والنصر ليتراجع للمركز التاسع بـ3 نقاط.