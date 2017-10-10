رسميًا.. شباب الأهلي دبي يضم الكوري تشانغ جي

حصل نادي شباب الأهلي دبي على توقيع اللاعب الكوري الجنوبي “موون تشانغ جي”، رسمياً، على عقد انتقاله إلى صفوف الفريق الإماراتي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الإمارات اليوم”، فقد أدَّى اللاعب تدريبه الأول مع الفريق، اليوم، على استاد راشد، بعد اجتيازه الفحص الطبي وتوقيعه رسمياً على العقود.

وأكد مصدر في شباب الأهلي- دبي، أن اللاعب سيشغل مركز اللاعب الآسيوي في نادي شباب الأهلي، إذ يضم الفريق ثلاثة لاعبين أجانب، هم: السنغالي ماخيتي ديوب، والمولدوفي لوفناور هنريكي، والسنغالي موسى سو الذي تم قيده في اليوم الأخير من الانتقالات 2 الجاري بدلاً من الأرجنتيني توماس دي فينسنتي، ويحق لنادي شباب الأهلي- دبي التعاقد مع لاعب حرّ حتى 23 الجاري.

يذكر أن تشانغ جي يبلغ من العمر 24 عاماً، ويلعب في مركز خط الوسط، إذ نشأ في نادي بوهانغ ستيلرز وتدرّج معه في فرق الناشئين، قبل أن يلعب في الفريق الأول في 2012، والذي لعب معه 69 مباراة سجل خلالها عشرة أهداف، وفي 2017 رحل إلى نادي غانغون، أما بالنسبة إلى مسيرته مع المنتخبات، فقد لعب تسع مباريات مع منتخب كوريا تحت 20 سنة، سجّل خلالها سبعة أهداف، بينما سجّل هدفين في ثماني مباريات مع منتخب كوريا تحت 23 سنة، ويمتلك اللاعب “تشانغ جي” قدرات فنية وبدنية كبيرة.