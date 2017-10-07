كأس الخليج العربي.. الشارقة يقلب تأخره لتعادل ثمين مع شباب الأهلي دبي

حوّل فريق الشارقة تأخره بهدفين أمام مضيفه شباب الأهلي دبي إلى تعادل 3 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس الخليج العربي الإماراتي.

وتلقى فريق الشارقة ضربة موجعة في العشرين دقيقة الأولى من بداية المباراة بعدما تلقى لاعبه أحمد محمود البطاقة الحمراء في الدقيقة 18.

وتمكن فريق شباب الأهلي دبي من استغلال النقص العددي في صفوف ضيفه وسجل هدفين في الشوط الأول عن طريق لوفانور هنري كدا سيلفا ومحمد مرزوق في الدقيقتين 23 و36، واستطاع خالد ناصر الزري تقليص الفارق بتسجيله هدفًا للشارقة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الزري هدفًا في الدقيقة 50، قبل أن يضيف زميله بالفريق ويلتون الهدف الثالث للشارقة، ولكن ماخيتي ديوب، لاعب شباب الأهلي دبي، سجل هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 ليتعادل الفريقان 3 / 3.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع، كما حصد الشارقة أول نقطة له في المسابقة هذا الموسم لكنه يظل في المركز الأخير.