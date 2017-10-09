قرعة كأس العالم للأندية بالإمارات.. ريال مدريد في طريق بطل آسيا

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية لهذا العام، والمقرر إقامتها بالإمارات في الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فريق ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، في طريق بطل آسيا، المقرر تحديده الشهر المقبل.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

الدور الأول 6 ديسمبر: الجزيرة x أوكلاند سيتي (المباراة 1)

ربع النهائي 9 ديسمبر:

باتشوكا x بطل أفريقيا (المباراة 2)

الفائز من المباراة 1 x بطل آسيا (المباراة 3)

نصف النهائي 12 ديسمبر:

الفائز من المباراة 2 x بطل أمريكا الجنوبية

13 ديسمبر:

ريال مدريد × بطل آسيا أو المتأهل من مباراة الافتتاح

المركز الثالث (16 ديسمبر):

الخاسر من نصف النهائي الأول – الخاسر من نصف النهائي الثاني

النهائي (16 ديسمبر):

الفائز من نصف النهائي الأول – الفائز من نصف النهائي الثاني

وتقام البطولة بمشاركة 7 فرق من القارات المختلفة، حيث تم الكشف عن هوية 4 فرق، بينما يتبقى 3 بطاقات.

وتؤكد مشاركة الجزيرة، بطل الدوري الإماراتي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، وباتشوكا المكسيكي، ممثل الكونكاكاف، وريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا.

وتنتظر البطولة تحديد 3 فرق، أبطال قارات أمريكا الجنوبية، وأفريقيا، وآسيا، الشهر المقبل.

ووضع نادي الهلال السعودي قدما في نهائي دوري أبطال آسيا، إذ حسم مواجهة ذهاب نصف النهائي على أرضه برباعية نظيفة أمام بيرسبوليس الإيراني.

أما في دوري أبطال أفريقيا، فينافس الأهلي المصري نظيره النجم الساحلي التونسي على بطاقة التأهل الأولى للنهائي، فيما يتنافس الوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري على البطاقة الأخرى.

نظام البطولة

يلعب بطل آسيا في الدور الثاني ضد الفائز من الجزيرة الإماراتي، ممثل البلد المضيف، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل أوقيانوسيا، على أن يواجه المتأهل منهما الفريق الإسباني، في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، يلتقي بطل أفريقيا، باتشوكا المكسيكي، ممثل الكونكاكاف، في الدور الثاني، والمتأهل منهما يلعب ضد بطل أمريكا الجنوبية.