الاتحاد الإماراتي يوضح صحة التفاوض مع أنشيلوتي

نفى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم التقارير التي تحدثت عن تقدمه بعرض للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتولي تدريب المنتخب الأول.

وكانت صحيفة إيطالية أثارت الجدل، بعدما قالت إن الاتحاد الإماراتي عرض على أنشيلوتي 50 مليون يورو سنويًا لتولي تدريب المنتخب الأول، وهو ما نفاه الاتحاد الإماراتي.

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، حسن الجسمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن اتحاد الكرة ينفي ما تناقلته بعض المصادر العالمية عن تقديم الاتحاد عرضًا لأنشلوتي لتدريب المنتخب.

والمنتخب الإماراتي بلا مدرب حاليًا، بعد أن انتقل مدربه الأرجنتيني إدغاردو باوزا لتدريب المنتخب السعودي، ويبحث عن مدرب مع اقتراب كأس أمم آسيا التي تقام في الإمارات.

كما أن أنشيلوتي بلا فريق، بعد أن انفصل عن بايرن ميونخ عقب تدهور علاقته مع اللاعبين.