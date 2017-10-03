إيقاف عبد العزيز هيكل لاعب شباب الأهلي دبي ومدربه على خلفية أزمة مباراة العين

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إيقاف عبدالعزيز هيكل لاعب شباب الأهلي دبي 4 مباريات، وتغريمه 60 ألف درهم، بسبب خروجه عن النص في مباراة فريقه أمام العين في الدوري.

كما قررت اللجنة إيقاف مدرب شباب الأهلي كوزمين مباراتين وتغريمه 17 ألف درهم.

وعقدت لجنة الانضباط اجتماعها، اليوم الثلاثاء، واتخذت عددًا من القرارات الأخرى، وهي إيقاف خالد عيسى حارس مرمى نادي العين مباراة واحدة، وتغريمه 10 آلاف درهم، بسبب دخوله في اشتباك لفظي مع جمهور شباب الأهلي-دبي.

لجنة الانضباط جمعت أكثر من رُبع مليون درهم حصيلة العقوبات التي فرضتها على قمّة الكلاسيكو وتصريحات عيسى الذباحي. pic.twitter.com/bKyEsuXsHD — الكرة الإماراتية (@UAEStats) ٣ أكتوبر، ٢٠١٧

كما قررت اللجنة فرض غرامة على رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء عيسى الذباحي، قدرها 100 ألف درهم، بسبب تصريحاته ضد اتحاد كرة القدم ورئيس الاتحاد مروان بن غليطة.

من جهة أخرى، استدعت لجنة الانضباط ، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء عيسى الذباحي، للتحقيق معه على خلفية تصريحاته ضد رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة.

وتقدم اتحاد الكرة بشكوى رسمية ضد الذباحي، بسبب هجومه على مروان بن غليطة في وسائل الإعلام، لتوافق لجنة الانضباط على الشكوى وتستدعي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء للتحقيق معه.