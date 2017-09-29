عبد العزيز هيكل يكشف سر حركته المثيرة في مباراة العين وشباب الأهلي دبي (فيديو)

كشف عبدالعزيز هيكل، لاعب نادي شباب الأهلي دبي، أن حركته المثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام العين ،كانت موجهة للجماهير التي ألقت عليه الأحذية و”النعال”.

وقال هيكل في تصريحات تليفزيونية إنه يحترم جمهور العين، ولكن الإشارة كانت موجهة للجماهير التي ألقت عليه الأحذية من المدرجات عقب تلقيه البطاقة الصفراء.

????| لقطة عبدالعزيز هيكل وهو يشير للنجمتين على شعار الفريق مستفزًا جمهور العين. pic.twitter.com/6ybyBlVEFd — سدّد (@UAEkick) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

كان عبدالعزيز هيكل أشار إلى النجمتين على قميصه، في إشارة إلى عدد البطولات التي حصل عليها ناديه بعد دمج الشباب والأهلي في كيان واحد، وذلك ردًا على تيفو جماهير العين “زعيم بعرق الجبين” ،والذي يقصد به عدم الاعتراف بالبطولات بعد الدمج.

وأعرب هيكل عن استيائه بعد القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة العين وشباب الأهلي دبي، متهمًا حكم المباراة عمار الجنيبي بالتربص بفريقه.