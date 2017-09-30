فاندر محترف الشارقة الإماراتي يُخفي وشمه الذي أثار جدلًا في دوري الخليج العربي (صور)

أخفى لاعب نادي الشارقة الإماراتي، البرازيلي فاندر فييرا، الوشم الذي ظهر به في المباراة الماضية مع فريقه أمام الظفرة، وأثار جدلًا كبيرًا، إذ اعتبر البعض أن الوشم مخالف للأعراف والتقاليد.

وسلطت وسائل الإعلام الإماراتية الضوء على وشم رسمه اللاعب على رقبته، على هيئة قبلة، واصفةً إياه بـ”الوشم المسيء”، على حد تعبيرها.

فييرا لاعب الشارقة يخفي الوشم ????

– الميك اب شغال ???????? pic.twitter.com/Ewl6C62tLR — UAE News Sport (@action_news) September 30, 2017

ويبدو أن اللاعب تم التنبيه عليه بعدم الظهور بهذا الوشم مجددًا، ليظهر في مباراة اليوم مع فريقه أمام الوصل في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي.

#إخفاء_وشم | بعد أن أثار جدلاً واسعاً في الجولة الماضية

لاعب الشارقة فاندر يظهر في مباراة الوصل دون وشمه المثير بعد ان نجح في إخفائه بامتياز pic.twitter.com/JoeU0U3RaR — سدّد (@UAEkick) September 30, 2017

وكان الإعلامي جمال بوشقر عبر برنامجه “جيم أوفر” على قناة أبوظبي الرياضية، طالب فريق الشارقة بالاستغناء عن خدمات محترفه البرازيلي الجديد فاندر فييرا، بسبب وشم وصفه بـ”الدخيل والغريب والمسيء لكل الأعراف والتقاليد في ملاعب الدولة”.