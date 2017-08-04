إحالة أحداث مباراة الترجي والفتح للجنة الانضباط في البطولة العربية

أحالت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية لكرة القدم خلال اجتماعها، اليوم الجمعة، برئاسة الجزائري محمد روراوة أحداث مباراة الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي في قبل النهائي للجنة الانضباط بالبطولة.

وانتفض الترجي وحوّل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على الفتح بعد وقت إضافي في لقاء متوتر شهد طرد ثلاثة لاعبين، ليبلغ نهائي البطولة أمس الخميس.

وتعرّض المهدي بطاش لاعب الفتح للطرد في الدقيقة 68 ثم تلقى زميله محمد فوزير بطاقة حمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي.

وقطع الحكم بطريق الخطأ تمريرة بين لاعبي الفتح قبل أن تصل إلى أنيس البدري مهاجم الترجي داخل المنطقة ويتعرض لخطأ من فوزير أسفر عن ركلة جزاء. وتعرّض فوزير للطرد بعد استمرار الاحتجاج على القرار.

وسجل طه ياسين الخنيسي هدف الفوز للترجي من ركلة جزاء في الدقيقة 95 وخرج مطرودًا بعد دقيقتين فقط بسبب الإنذار الثاني.

وبعد انتهاء اللقاء ركض عدة لاعبين ومسؤولين من الفتح للاحتجاج على السعودي تركي الخضير حكم المباراة الذي خرج من الملعب في حراسة أفراد الأمن.

وسيلعب الترجي بعد غدٍ الأحد في استاد الإسكندرية مع الفيصلي الأردني الذي تفوق 2-1 على الأهلي المصري وسينال الفائز 2.5 مليون دولار.