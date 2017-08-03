الحكم السعودي تركي الخضير يثير جدلا واسعا في مباراة الترجي والفتح (فيديو)

الحكم السعودي تركي الخضير يثير جدلا واسعا في مباراة الترجي والفتح (فيديو)

المصدر: محمود مهدي- إرم نيوز

أثار الحكم السعودي تركي الخضير، الجدل بعد إشهار 8 بطاقات صفراء، و3 بطاقات حمراء، خلال مباراة الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة العربية، والتي انتهت بفوز الترجي بهدفين لهدف.

وخرج الحكم السعودي في حماية عناصر من الشرطة المصرية، بعد محاولة بعض لاعبي الفتح التعدي عليه، متهمين إياه بظلمهم وعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لهم، ومجاملة لاعبي الترجي على حسابهم.

وانتقد عدد من الصحفيين السعوديين، والجماهير أيضًا الحكم، متهمين إياه بأنه أدخل الرياضة في التشجيع، وانتقم لفريق النصر الذي يشجعه –على حد زعمهم-، بعد أن فاز الفتح على الفريق السعودي في دور المجموعات بأربعة أهداف نظيفة.

كما انتقد الخبير التحكيمي المصري أحمد الشناوي، أداء تركي الخضير، وأكد أن المباراة كادت أن “تفلت منه” بسبب القرارات العكسية.

وقال الخبير التحكيمي إن الفتح الرباطي لديه ضربة جزاء مستحقة، ووضع الرؤية يسمح للحكم بمشاهدتها، كما كان يجب طرد حارس الفتح لضرب مهاجم الترجي دون كرة.

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