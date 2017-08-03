مدرب الجزائر: نملك فكرة عن منتخب ليبيا وسعيد بتجاوب اللاعبين

أكد الإسباني لوكاس الكاراز، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم (الخضر)، أنه يملك فكرة عن المنتخب الليبي منافس فريقه في الدور الأخير المؤهل لبطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، المقرر أن تستضيفها كينيا العام المقبل.

ويتواجه المنتخبان الجزائري والليبي ذهابًا في 12 آب/ أغسطس الحالي في مدينة قسنطينة شرقي الجزائر، فيما يلتقيان يوم 18 من نفس الشهر في مدينة صفاقس التونسية خلال مباراة العودة.

وقال الكاراز، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “نملك فكرة خاصة عن المنتخب الليبي الذي يجب الحذر منه، وشاهدنا الكثير من مبارياته وجمعنا أكبر قدر من المعلومات عنه، وانطلاقًا من كل هذا سنحاول وضع المخطط التكتيكي المناسب لمواجهة هذا الفريق”.

ويُنهي المنتخب الجزائري غدًا الجمعة، المرحلة الأولى من استعداداته لمواجهة ليبيا التي بدأها الأحد الماضي، بحضور 28 لاعبًا، على أن يعود لأجواء التحضيرات الاثنين المقبل.

وأعرب الكاراز عن سعادته بتجاوب اللاعبين مع خطة عمله، مؤكدًا أنه يتعيّن على الفريق التعود على الأجواء الحارة التي تسود الجزائر هذه الأيام، كما أبدى سعادته بمواجهة المنتخب الليبي على ملعب قسنطينة وسط حضور جماهيري كبير.

ولفت إلى أن المنتخب الجزائري يجب أن يلعب في كل مدن البلاد، وهو المبدأ الذي يتقاسمه مع أعضاء الاتحاد الجزائري.

وأضاف الكازار: “انشغالي الرئيس مركز على الحالة البدنية للاعبين في هذه الفترة من الموسم، والهدف هو محاولة إيجاد توازن بين العمل البدني الحقيقي، والعمل على تجنيب اللاعبين التعرض للإصابة”.

ودافع الكاراز عن خياراته، قائلًا: “إن انتقاء اللاعبين تم بحسب معايير محددة”، مشددًا على أنه “لا يمكن لأحد التقليل من قيمة العمل الذي نقوم به، وتشكيل منتخب المحليين تم بطريقة جماعية، واختيار لاعبيه تم بالنظر لخصوصيات الفريق المنافس”.

وسيُضطر الكاراز، الذي نوَّه إلى عزمه ترك بصمته على الكرة الجزائرية، للاستغناء عن خمسة لاعبين بعد مران اليوم، والاحتفاظ بـ23 لاعبًا معنيين بالمواجهة المزدوجة أمام ليبيا.

يشار أن الجزائر لم تشارك إلا مرة واحدة في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، حيث حلَّت رابعًا في الدورة الثانية التي استضافتها السودان العام 2011.