في ملاعب معقمة وبكمامات.. تونس تعلن مواعيد استئناف مسابقات كرة القدم (فيديو)

قال وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه يأمل في عودة النشاط قريبا بعد اجتماعه بوزير الشباب والرياضة رفقة رؤساء الاتحادات للرياضات الجماعية، مؤكدا أنه من المحتمل استئناف النشاط بعد شهر رمضان المعظم ولو تعذر ذلك سيكون في أغسطس/آب المقبل.

وأضاف الجريء في فيديو نشرته صفحة الاتحاد على موقع "فيسبوك"، أنه ينتظر رد رئاسة الحكومة ووزيري الصحة والرياضة من أجل استئناف التدريبات بعد الرابع من مايو/أيار المقبل، على أن تعود مباريات الدرجتين الأولى والثانية بعد شهر رمضان المبارك.

وأصدر رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضي، قرارا بتمديد إجراءات العزل العام لوقف تفشي فيروس كورونا، حتى الرابع من مايو/ أيار المقبل.

وأضاف الجريء أنه في حال استحالة عودة النشاط في المواعيد المذكورة، فإن الدرجتين الأولى والثانية ستستأنفان النشاط، في شهر أغسطس/ آب القادم.

وتابع الجريء قائلا: "عند عودة النشاط سيتم اتخاذ تدابير وقائية، كارتداء اللاعبين للكمامات وتعقيم الملاعب مع إمكانية إجراء المباريات في 4 أو 5 ملاعب فقط مع إلزام الفرق للخضوع لحجر صحي في فنادق طوال فترة النشاط، وذلك حسب تطور وضع فيروس كورونا في البلاد وتوجيهات وزارة الصحة".

أما فيما يتعلق بالعقود التي ستنتهي بنهاية الموسم الذي سيمتد إلى ما بعد نهاية موعد انتهاء العقود، قال الجريء إن اللاعبين سيستمرون في أنديتهم إلى نهاية البطولة على أن يتم تحديد مواعيد جديدة للميركاتو الجديد حسب موعد استكمال الموسم الرياضي.

وأكدت تونس تسجيل نحو 900 حالة إصابة بالفيروس و38 حالة وفاة متصلة به، وفرضت عزلا عاما، منذ 20 مارس /آذار الماضي.

ويضر تفشي المرض بشدة بقطاع السياحة التونسي الذي يسهم بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية.

