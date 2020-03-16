النجم الساحلي ينفصل عن مدربه قيس الزواغي

أعلن النجم الساحلي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، الاستغناء عن مدربه قيس الزواغي بعد نحو 4 أسابيع من توليه المسؤولية، عقب خروجه من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس تونس على التوالي.

وقال النجم الساحلي في بيان: ”وقع الاتفاق مع المدرب قيس الزواغي على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الطرفين“.

وأوضح النجم الساحلي أن المدربين المساعدين نوفل شبيل وعماد بن يونس سيواصلان الإشراف على تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة النادي عينت الزواغي مدربا للفريق خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو قبل نحو شهر بعد تراجع النتائج المحلية.

لكن تحت قيادة الزواغي خرج الفريق من دوري أبطال أفريقيا بخسارته أمام الوداد البيضاوي المغربي 1/2 في مجموع مباراتي دور الـ8.

وزادت جراح الفريق عندما ودع بشكل مفاجئ كأس تونس مبكرا بخسارته بركلات الترجيح أمام نجم المتلوي متذيل الدوري أمس الأحد.

إيقاف المباريات

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إيقاف جميع المباريات إلى أجل غير مسمى؛ بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال الاتحاد التونسي في بيان: ”بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة تم رسميا تأجيل كل مباريات كرة القدم إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه“.

وأقيمت أمس الأحد مباريات دور الـ16 لكأس تونس، وكان من المقرر أن تقام منافسات الجولة الـ17 للدوري في نهاية الأسبوع الجاري.

وكانت تونس علقت في وقت سابق استضافة المسابقات الدولية والقارية والإقليمية الرسمية والودية، كما علق مسؤولو كرة السلة وكرة اليد مباريات المسابقتين.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 20 شخصا.