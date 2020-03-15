ثنائية بن غيث تقود الترجي لربع نهائي كأس تونس

أحرز عبدالرؤوف بن غيث هدفين، ليقود الترجي للفوز 2/0 على مستضيفه مستقبل المرسى، المنتمي للدرجة الثانية، والتأهل إلى دور الـ8 في كأس تونس لكرة القدم، اليوم الأحد.

وافتتح لاعب الوسط الجزائري التسجيل من ركلة جزاء، بعد نصف ساعة من اللعب، قبل أن يؤكد تفوق فريقه بإحراز الهدف الثاني، في الدقيقة الأخيرة.

وسيطر الترجي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج برصيد 14 لقبا، على اللعب في المباراة التي أقيمت دون جماهير؛ بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وفي مباريات أخرى، أطاح اتحاد تطاوين، الذي ينافس في الدرجة الثانية، بالبنزرتي بعدما تغلب عليه 4/2 بركلات الترجيح، عقب التعادل 1/1 بعد وقت إضافي.

وافتتح فراس الماجري التسجيل لاتحاد تطاوين في الدقيقة 36، لكن حليم الدراجي أدرك التعادل للضيوف من ركلة جزاء، قبل 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. ولعب البنزرتي بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 75، بعد طرد هتان البراطلي.