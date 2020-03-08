مباراة الرجاء والإسماعيلي في كأس محمد السادس دون جمهور

تلقى النادي الإسماعيلي المصري خطابا رسميا من الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، يبلغه فيه بإقامة مباراته مع الرجاء البيضاوي المغربي في البطولة العربية (كأس محمد السادس)، دون حضور جماهيري.

ويأتي القرار بناء على قرار وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية بإقامة المباريات دون جمهور، ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الرجاء، الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وفاز الإسماعيلي 1/0 على الرجاء في مباراة الذهاب، على ستاد الإسماعيلية.

وفي نصف النهائي الثاني يلعب الاتحاد السعودي مع مواطنه الشباب، يومي 16 مارس و5 أبريل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 أبريل.