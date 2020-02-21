بيراميدز يطيح بالإسماعيلي ويصعد لدور الـ8 بكأس مصر (فيديو)

أطاح بيراميدز بالإسماعيلي من كأس مصر لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر في دور الستة عشر للبطولة، اليوم الجمعة، ليضرب موعدا مع طلائع الجيش في دور الثمانية للبطولة.

وسجل الغاني جون أنطوي هدف المباراة الوحيد بعد ست دقائق من البداية بضربة رأس، بعد تمريرة من لاعب الوسط عبد الله السعيد ليضع الكرة في شباك محمد مجدي حارس الإسماعيلي.

وكاد بيكيتي من غينيا بيساو أن يدرك التعادل للإسماعيلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عندما سدد بقوة، لكن المهدي سليمان تصدى للمحاولة على مرتين.

وأهدر التونسي فخر الدين بن يوسف أسهل فرصة لإدراك التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 55 بعد أن مرر له بيكيتي الكرة أمام المرمى، لكنه أطاح بها بعيدا عن الشباك.

وأنقذ محمد حمدي مدافع بيراميدز الكرة من على خط المرمى إثر تسديدة وجيه عبد العظيم قبل النهاية بسبع دقائق.